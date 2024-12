Per il periodo delle festività natalizie, anche quest’anno, via Emilia centro viene chiusa al transito veicolare da corso Canalgrande a via Badia per garantire una maggiore sicurezza e la possibilità di passeggiare anche in strada. La prima chiusura è in programma dalle 15 di sabato 7 dicembre alle 5 di lunedì 9 dicembre.

Il provvedimento sarà attuato nei weekend del mese di dicembre e nei periodi legati alle festività natalizie, sempre dalle ore 15 del primo giorno alle ore 5 dell’ultimo, attraverso la collocazione di dissuasori posizionati in modo tale da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di polizia. Oltre a questo fine settimana, le misure verranno adottate dal 14 al 16 dicembre e dal 21 dicembre fino al 7 gennaio.

Le chiusure rientrano tra le misure per garantire migliori condizioni di sicurezza nel centro storico durante le festività natalizie decise dal Tavolo tecnico interforze. Negli orari di maggior afflusso, le postazioni di via Emilia centro saranno presidiate dalla Polizia locale.

NEL PERIODO NATALIZIO DEROGA ALLA ZTL PER CARICO-SCARICO

Da sabato 7 dicembre fino al 6 gennaio gli esercenti e autorizzati alla consegna merci potranno accedere tutti i giorni dalle 5 alle 12 e dalle 13.30 alle 18

Per rispondere alle maggiori esigenze di approvvigionamento e consegna merci nel periodo natalizio degli esercizi commerciali situati in centro storico, da sabato 7 dicembre fino a lunedì 6 gennaio è stata ampliata la fascia oraria di accesso alla zona a traffico limitato per alcune categorie di veicoli.

La deroga alle fasce orarie di circolazione previste durante l’anno prevede l’accesso dei mezzi autorizzati dalle 5 alle 12 e dalle 13.30 alle 18, tutti i giorni della settimana. Possono circolare per operazioni di carico e scarico i veicoli utilizzati dagli esercenti delle attività produttive e commerciali che hanno sede in Ztl, esponendo il disco orario fino a 30 minuti, e i veicoli fino a 3,5 tonnellate degli operatori che svolgono attività di carico-scarico previa autorizzazione temporanea da richiedere tramite il portale online Ztl (https://pass.brav.it/Modena/FrontOffice).

Le deroghe alle fasce orarie di circolazione per l’accesso in Ztl non si applicano però sulle corsie riservate di via Emilia centro (nel tratto tra via Torre e vicolo Squallore), corso Duomo e piazza Roma. I veicoli devono rispettare comunque le limitazioni previste per la manovra regionale antinquinamento.