La storia del legame tra Maranello e Ferrari, dalla nascita dell’azienda nel 1943 fino ad oggi, raccontata in un libro: sabato 7 dicembre alle 16 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma la presentazione di “Ferrari & Maranello”, il volume pubblicato da Artioli Editore con la cura del giornalista Daniele Buzzonetti che racconta le origini e gli sviluppi di un legame profondo e indissolubile, che ha portato un piccolo paese della provincia modenese a diventare sinonimo mondiale di innovazione e tecnologia.

Il libro, ricco di immagini e in edizione bilingue (italiano e inglese), contiene anche la testimonianza straordinaria di Gisberto Leopardi, 94 anni, maranellese doc, dal 1947 per quarant’anni meccanico in Ferrari: il racconto di un testimone prezioso della nascita, delle prime affermazioni e della storia gloriosa del Cavallino Rampante. Una vicenda umana affascinante, quella di Leopardi, che per certi versi coincide proprio con la storia dei primi quarant’anni dell’azienda: assunto direttamente da Enzo Ferrari nel 1947, l’anno in cui venne prodotta la prima monoposto del Cavallino, la mitica 125 S, Leopardi è stato apprendista, motorista nel settore agonistico e successivamente responsabile del montaggio dei propulsori destinati alle corse. I suoi ricordi, che nel libro si affiancano e arricchiscono la narrazione storica, palesano un amore per la Ferrari che ha permesso a Leopardi di essere un co-protagonista in mezzo a fatti agonistici che hanno fatto storia. Sempre con un tono di umanità, come è nel suo carattere, che emerge nel ricordo della tragedia di Gilles Villeneuve, vista attraverso un episodio minore, ma di grande intensità. La presentazione è proposta nell’ambito dell’evento “La notte dei campioni” del Ferrari Club Italia, con il patrocinio del Comune di Maranello. Dopo la presentazione in Auditorium seguirà firmacopie e vendita del libro presso la Biblioteca Mabic di Maranello.