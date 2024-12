Questa mattina nella sede di CNA Bologna nel corso di una conferenza stampa è stata presentata l’iniziativa “Una Cena con il Cuore per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, anteprima delle celebrazioni CNA per l’80simo anniversario.

L’appuntamento è per giovedì 12 dicembre ore 20.30 in Sala Borsa (piazza del Nettuno, Bologna), ospite speciale Alessandro Bergonzoni, per una cena solidale con l’obiettivo di sostenere la Fondazione Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, attiva a favore delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite, in stato vegetativo o con esiti di coma.

“La collaborazione tra CNA Bologna e Gli Amici di Luca è ultraventennale – spiega Antonio Gramuglia, Presidente CNA Bologna -. Partecipiamo alla Befana dei Risvegli fin dalla sua prima edizione, ogni 6 gennaio CNA porta la sua solidarietà nel centro di Bologna e al teatro Duse organizzando la ‘Befana degli artigiani’. Abbiamo sempre creduto in questo progetto, che venti anni fa si è concretizzato ed oggi la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è una struttura conosciuta in tutta Italia e non solo. La Cena del Cuore vuole essere un’occasione per passare una bella serata tra amiche e amici durante il periodo natalizio, assaggiare buon cibo e buoni vini, ma soprattutto sostenere chi si sta impegnando a Bologna per il sociale. Ogni anno sosteniamo un progetto solidale diverso e tra questi non poteva mancare quello a favore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris”

“Con CNA ci sentiamo in famiglia e siamo onorati che abbiano pensato ai noi – dice Fulvio De Nigris neo presidente della fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris – è una iniziativa importante, alla quale sappiamo hanno aderito anche nostri dimessi e familiari, che porterà risorse concrete alla nostra fondazione che è sempre più impegnata nella cura delle persone con esiti di coma e al sostegno delle loro famiglie. Ci allieterà la presenza del nostro testimonial Alessandro Bergonzoni che ci intratterrà e ci farà riflettere”.

In Sala Borsa sono attese più di 200 persone pronte ad assaggiare le specialità dello chef Michele Cocchi, già protagonista delle precedenti “Cene con il Cuore”: l’iniziativa di CNA infatti si svolge per il terzo anno consecutivo, sempre nel periodo natalizio. Nelle precedenti edizioni ha sostenuto le attività di Ageop per i bimbi in cura al Sant’Orsola e la Mensa dell’Antoniano. Nel corso della serata CNA premierà cinque sue aziende associate in cui è avvenuto con successo un passaggio generazionale al femminile tra genitori e figlie al timone delle imprese.

Sono numerose le aziende che hanno dato un sostegno all’iniziativa di CNA, intervento prezioso in quanto permetterà di arricchire il ricavato che andrà a favore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

CNA ringrazia Artigiancredito, Banca di Bologna, Bcc Felsinea. Sponsor: Assicoop, Asterix, Camser, Ciicai, Consorzio Costruisce, Cosepuri, Cotabo, Craav, Crif, Effegi Impianti, Energred, Espande Immobiliare, Ge.Ris.Co, I.S.E.A., Labori, Mib, Ncv, Pomi Ager, Rassasie srl, Silmac, Studio Callarelli, Zucchetti, 3T. Sponsor tecnici: Terre Rosse, Idea in Cucina, Agritur, AIS Bologna, Regina di Quadri.