Nella prima parte della giornata nuvoloso per nubi stratificate medio-alte in transito; ampie schiarite dal pomeriggio. Formazione di foschie dense e banchi di nebbia dopo il tramonto.

Temperature minime in ulteriore flessione con valori tra 0 gradi delle pianure interne e punte di 5 gradi del settore costiero, valori inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime comprese tra 7 e 11 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali. Mare mosso al mattino; tendenza ad attenuazione in serata in serata.

(Arpae)