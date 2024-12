L’assemblea dei soci di ASP-Progetto Persona (Azienda Intercomunale di Servizi alla Persona), costituita dai Sindaci dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio e Reggiolo, ha nominato il nuovo CDA a seguito delle dimissioni del precedente Consiglio di Amministrazione, già in scadenza.

Il nuovo CDA è composto da Eva Chiericati (presidente), Cesare Sacchi (vice-presidente) e Luisa Tosi (consigliere).

La nuova Presidente, Eva Chiericati (di Guastalla), è laureata in economia e commercio e ha rivestito il ruolo di Direttore Amministrativo dell’Azienda AUSL di Reggio Emilia dal 2008 al 2020, ricoprendo anche l’incarico di Direttore generale facente funzione nel 2017, prima del pensionamento.

Cesare Sacchi (di Guastalla) è laureato in giurisprudenza e dal 1999 al 2009 è stato dirigente all’azienda AUSL di Reggio Emilia prima di divenire Direttore della Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga (MN), ente gestore di RSA, istituto di riabilitazione e poliambulatorio, un ruolo che riveste tutt’ora.

Luisa Tosi (residente a Brescello), è laureata in giurisprudenza e svolge la professione di avvocato con specializzazione in civilistica.

“La nomina del nuovo CDA – spiegano i sindaci soci – ha prediletto le competenze e siamo molto soddisfatti della disponibilità mostrata dai tre professionisti dal curriculum indiscutibile in materia socio-sanitaria”.

Il presidente dell’Unione Bassa Reggiana Roberto Angeli, a nome dei sindaci, ringrazia il precedente CDA composto da Aspro Mondadori (presidente), Elisa Terzi (vice-presidente) ed Emiliano Sacchetti (consigliere) e spiega che la scelta del nuovo Consiglio di Amministrazione “è parallela al percorso in atto di revisione del sistema di assistenza agli anziani, avviatosi con le nuove regole di accreditamento fissate dalla Regione. In questo quadro, l’obiettivo dei soci è quello di individuare una strada che mantenga il valore della funzione pubblica del servizio e al contempo individui modalità di accesso al sistema più sostenibili, eque e univoche sia per i cittadini che per il territorio. Questo è un primo tassello all’interno del riordino dell’intera area welfare unionale che dovrà essere implementato nei prossimi anni”.

Nel mentre l’Assemblea dei soci ha avviato anche le prime interlocuzioni con i sindacati al fine di condividere il percorso dei prossimi mesi. “Ringraziamo anche le parti sociali e sindacali, con cui abbiamo già aperto un tavolo di confronto, per la proficua collaborazione e l’unione d’intenti” ha aggiunto Angeli.