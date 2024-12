Domenica 8 Dicembre alle ore 17 al Teatro Michelangelo di Modena, la compagnia Almatanz va in scena con il balletto di Natale per eccellenza: Lo schiaccianoci.

Questa rivisitazione de “Lo Schiaccianoci” trasforma la fiaba in un toccante percorso di crescita, incentrato su Clara, e offre un messaggio universale di speranza e di passaggio all’età adulta, rileggendo un classico in chiave contemporanea con un linguaggio neoclassico delicato e coinvolgente.

Lo Schiaccianoci è una metafora della crescita della bambina che nel sogno diventa adolescente. Il coreografo ne ha fatto una rilettura tutta incentrata su Clara. È una di quelle opere che è stata rivisitata innumerevoli volte ma questa nuova versione è sicuramente è una delle più̀ commoventi perché il passaggio dall’adolescenza all’età̀ adulta messo in scena dal coreografo diventa un vero e proprio auspicio nei confronti di tutti i ragazzini, ed è estremamente toccante perché regala anche agli adulti un ricordo o una speranza. Questo allestimento inoltre dimostra come si possa utilizzare il linguaggio del neoclassico per poter offrire una rilettura assolutamente adeguata alla società contemporanea…

I biglietti sono ancora disponibili in prevendita direttamente sul circuito online vivaticket.com