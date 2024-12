Dopo l’ottimo inizio della scorsa settimana, il fascino delle festività natalizie pervaderà Castelfranco Emilia anche sabato 7 e domenica 8 dicembre, giorni in cui il territorio si animerà con un calendario di eventi variegato, capace di fondere cultura, tradizione e intrattenimento per tutte le età. Si inizia domani alle ore 10 presso la Biblioteca Comunale “Lea Garofalo”, dove le volontarie di Nati per Leggere proporranno “Leggetevi Forte!”, letture animate dedicate ai più piccoli. Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 19, piazza Aldo Moro si trasformerà in un suggestivo Villaggio di Natale. Babbo Natale, accompagnato dai suoi inseparabili elfi, sarà protagonista di un pomeriggio di giochi e animazione.

A Recovato, dalle ore 15.30 alle 18.30, l’evento “A Recovato è già Natale!” offrirà momenti di condivisione con l’accensione dell’albero e una merenda conviviale, il tutto sulle melodie della Banda di Manzolino. Alle ore 17, presso la Sala Polivalente di via Crespellani, l’attenzione si sposterà sulla cultura con il seminario “Inclusione e accoglienza: le nuove tecnologie digitali al servizio dei musei”, che vedrà anche la presentazione della web app del Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini”.

La serata riserverà due eventi di grande richiamo. Al Teatro Dadà, alle ore 20.45, il pubblico potrà assistere alla pièce teatrale “Uomo e Galantuomo”. Contemporaneamente, la Chiesa di Santa Maria Assunta ospiterà il Concerto di Natale eseguito dall’Orchestra “L’Oro del Reno” e dal coro “Ecce Novum”. Per l’intera giornata, inoltre, piazza Garibaldi sarà animata dai caratteristici Mercatini di Natale, aperti dalle ore 9 alle 19, mentre la pista di pattinaggio sul ghiaccio garantirà momenti di svago dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 21.

Infine, pur collocandosi al di fuori della rassegna natalizia, è importante ricordare altri due eventi di domani: alle 10, presso il parco Ca’ Ranuzza, sarà recuperato l’Open Day dello Spazio Giovani; al Polo scolastico Guinizelli, situato in via Risorgimento 58, a Castelfranco Emilia, le scuole secondarie di secondo grado si presenteranno agli studenti di terza media e alle loro famiglie a partire dalle 15.

Gli eventi di domenica rimangono per ora confermati, ma in considerazione delle incerte previsioni metereologiche potrebbero essere annullati, rinviati o spostati in luoghi differenti rispetto a quelli inizialmente previsti. Per questo si consiglia di monitorare i canali ufficiali della Città di Castelfranco Emilia, che saranno costantemente aggiornati.