Dal 30 novembre le strade di San Cesario sono più sicure, grazie ad un investimento tecnologico in grado di potenziare l’attività di controllo delle pattuglie della Polizia Locale del Comune di San Cesario sul Panaro, che quotidianamente percorrono il territorio.

Il Targa System, un dispositivo progettato appositamente per le forze di polizia che mediante un software di riconoscimento delle targhe dei veicoli, consente di intervenire in tempo reale su una molteplicità di situazioni anomale quali la mancanza dell’assicurazione e della revisione dei veicoli, nonché di individuare mezzi rubati o sospetti.

È sufficiente predisporre una videocamera all’interno dell’autopattuglia e collegarla ad un tablet. La videocamera acquisisce le targhe dei veicoli in movimento ed in sosta, dopodiché il terminale le confronta istantaneamente con i dati presenti sulle banche dati del Ministero dei Trasporti. Se un veicolo risulta non essere in regola, l’equipaggio viene avvisato e attiva le procedure previste. Il sistema può essere utilizzato sia in movimento che nei posti di controllo per il monitoraggio del traffico sulle arterie principali.

Praticamente azzerati, dunque, i tempi spesi dagli operatori a consultate gli archivi informatici ed allo stesso tempo aumentata l’efficacia dei controlli stradali.

La sanzione prevista per il conducente individuato alla guida di un veicolo non revisionato è pari a 173 euro, con il blocco del veicolo sino al superamento della prescritta revisione. Più grave la sanzione per chi è al volante di un veicolo non assicurato: il Codice della Strada prevede una sanzione di 866 euro, oltre al sequestro del veicolo.

Il dispositivo è stato finanziato dalla Regione Emilia dopo l’assegnazione di bando su progetti sperimentali di innovazione di rilievo regionale volti al miglioramento delle attività di Polizia Locale. In particolare la Polizia Locale del Comune di San Cesario sul Panaro è stata ammessa al contributo di 38.500 euro, attraverso il quale sono stati acquisiti: un etilometro portatile, pre-test per accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti, un sistema per il rilievo automatico mediante GPS degli incidenti stradali, il suddetto targa system e sono state ri-allestite con le livree grafiche a norma del DGR1557/2021 e i relativi dispositivi di emergenza i motoveicoli già in possesso del servizio.

Il personale della Polizia Locale, dopo aver identificato ed escusso a verbale tutti i presenti, ha effettuato indagini che hanno portato all’identificazione di un minore che, secondo gli accertamenti degli agenti, si era allontanato prima dell’intervento della pattuglia sul posto.

Fondamentale per la ricostruzione dell’accaduto è stata l’analisi delle telecamere private e della videosorveglianza cittadina.

Il procedimento penale è in carico alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Bologna, che valuterà gli elementi forniti dalla Polizia Locale nella ricostruzione dei fatti e nelle responsabilità attribuite. Il reato di danneggiamento prevede pene che vanno da sei mesi a tre anni di reclusione.