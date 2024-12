La prima giornata di “Magico Natale a Fiorano”, prevista per domenica 8 dicembre dalle 14.00 è annullata a causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata, con possibili nevicate anche a quote collinari e pedecollinari.

Sono annullate le tutte le iniziative organizzate in piazza Ciro Menotti dedicate a ragazzi e bambini, mentre sono confermate quelle previste in luoghi coperti.

Domenica 8 dicembre, alle 11.00 al BLA, resta in programma MarContastorie Bertarini che racconta ai più piccoli “Le magnifiche renne di Babbo Natale”, con ingresso libero e gratuito.

Il “Natale sul colle” del Santuario, si trasferisce nel salone del Pellegrino, dove fin dal mattino sarà allestito il Christmas Village con presepe e casa di Babbo Natale e gli stand per gustare vin brûlé e cioccolata calda, oltre ad altre specialità. Ci sarà l’accoglienza dei pellegrini in occasione della festa dell’Immacolata e alle 20.30 Concerto di Natale con la Corale Pancaldi.

E’ aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.00 anche il Museo del Presepe etnico a Spezzano, in via Statale 24 con la possibilità di visitare la collezione di 1.200 presepi provenienti da tutto il mondo. Ingresso libero e gratuito

E per chi vuole andare al cinema, all’Astoria, alle 18.00 è in programma il film di animazione Looney Tunes “Un’avventura spaziale”.

Per gli appuntamenti di “Magico Natale a Fiorano” in piazza Ciro Menotti l’appuntamento è a sabato 14 e domenica 15 dicembre, con spettacoli, iniziative e attività per tutti. Il programma completo è disponibile sul sito web del Comune: www.fiorano.it