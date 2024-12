Quindici borse di studio assegnate ad altrettanti giovani universitari e laureati. Dalla Fondazione Francesco Manni di Maranello arriva un nuovo, importante contributo a sostegno del merito nel percorso di studio e formazione dei giovani.

Tre borse di studio sono state assegnate a studenti dell’Università Pontificia Salesiana: Andrea Gramaccioni (Psicologia), Marta Sorbera e Giulia Mori (Psicologia dell’educazione e dello sviluppo); quattro a ricercatori di Unimore: Cecilia Correggi e Francesca Nepoti (Lavoro, Sviluppo e Innovazione, Fondazione Marco Biagi), Debora Ginocchio (Dipartimento di Giurisprudenza, Criminologia) e Simone Pinetti (Scienze della Formazione Primaria); otto a studenti Unimore: Laura Nunziatini (Scienze Pedagogiche – Magistrale), Marianna Turrà (Ingegneria Gestionale – Magistrale), Giada Pugliese (Economia, Politiche Pubbliche e Sostenibilità – Magistrale), Serena Bragadini (Fisica – Magistrale), Giulia Donati (Medicina e Chirurgia), Riccardo Bonettini (Biotecnologie Industriali – Magistrale), Marco Giuseppe Pinca (Ingegneria del Veicolo, Dipartimento Ingegneria E. Ferrari), Davide Caiti (Ingegneria Gestionale).

Un riconoscimento significativo per questi giovani studenti e ricercatori da parte della Fondazione, nata nel 2014 grazie al lascito testamentario di Francesco Manni, cittadino maranellese scomparso nel 2011 a 97 anni, proprietario di numerosi beni e terreni sul territorio comunale e ultimo discendente della famiglia. Fu lui stesso ad indicare nelle sue volontà la costituzione di una fondazione per supportare il percorso di studi di universitari e ricercatori, individuando come unico criterio per l’assegnazione delle borse di studio il merito, ovvero l’eccellenza conseguita nel curriculum studiorum.

A consegnare le borse di studio, nella cerimonia avvenuta sabato 7 dicembre alla Biblioteca Mabic, il sindaco di Maranello Luigi Zironi e la presidente della Fondazione Romana Battilani.