A causa del maltempo, con precipitazioni intense in queste ore, e delle condizioni generali previste per domani, 9 dicembre, che hanno indotto la Protezione civile a diramare una Allerta arancione per criticità idraulica anche per il territorio del comune di Reggio Emilia, a titolo precauzionale è stata disposta la chiusura delle seguenti sedi stradali:

via Torelli

via Albania

via Beziera

sottopasso ciclopedonale Bell’albero (presso Conad Le Querce)

sottopasso ciclopedonale di via Gattalupa

Inoltre, la linea ferroviaria Fer Reggio Emilia-Sassuolo, lunedì 9 dicembre sarà sostituita da corse bus.

Con particolare riguardo alla giornata di domani, i cittadini sono invitati alla massima attenzione nel percorrere i sottopassi e le aree a ridosso dei corsi d’acqua.

I tecnici di Bonifica e Aipo, insieme con le Forze dell’ordine, monitorano la situazione.

In caso di emergenze o segnalazioni, si può contattare la Polizia locale di Reggio Emilia allo 0522-4000.