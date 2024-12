Da mezzogiorno ad ora i Vigili del fuoco di Modena hanno svolto più di 40 interventi, per alberi caduti e auto bloccate dalla neve in montagna e allagamenti in pianura, in particolare nella zona pedemontana Castelnuovo, Montale e Paganine.

Sono impiegate tutte le squadre del Comando, compresi anche i distaccamenti volontari.