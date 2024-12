Una domenica da leoni… con un tempo da lupi.

“Vivi una domenica da leoni” recitava lo slogan della 28esima edizione Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano; e in effetti così è stato, per i tanti runner che non si sono arresi a un meteo inclemente, caratterizzato da pioggia, freddo (un grado sopra lo zero) vento e pure neve (in località Montecavolo). A recitare la parte dei leoni, sportivamente parlando, i vincitori Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembrana, 2h21’11) e la ruandese Clementine Mukandanga (Orecchiella Garfagnana, 2h44’18), entrambi al traguardo di Piazza della Vittoria in solitaria, mentre la prima edizione della Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite è stata vinta da Enrico Bartolotti (Avis Castel San Pietro, 1h09’52) e Caterina Filippi (Atl. Reggio, 1h22’55).

Start della gara affidato al sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, che ha poi preso parte alla non competitiva Run4Charity-Coop Alleanza 3.0 (4 chilometri), in compagnia tra gli altri di Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia Romagna, e Stefania Bondavalli, assessora a economia urbana e sport del Comune di Reggio Emilia.

Più di 1500 iscritti alla maratona, più di 1000 alla mezza, 850 alla non competitiva; questi i numeri dell’edizione 2024, che in termini di presenze effettive (e di ritiri) va rimodulato e ha ovviamente risentito della proibitiva situazione ambientale, che non ha comunque impedito alla macchina organizzativa della Tricolore Sport Marathon di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, raccontata live all’infreddolito pubblico presente dallo speaker Roberto Brighenti, spalleggiato da Michele Marescalchi.

Podio maratona maschile: 1 Nicola Bonzi – foto (Atl. Valle Brembrana, 2h21’11), 2 Francesco Nardone (Parco Alpi Apuane, 2h27’06), 3 Andrea Soffientini (Dinamo Running, 2h35’12).

Podio maratona femminile: 1 Clementine Mukandanga (Orecchiella Garfagnana, 2h44’18), 2 Galina Teaca (Atl. Viadana, 3h14’01), 3 Elisa Crescentini (ARCUS, 3h25’00).

Podio mezza maschile: 1 Enrico Bartolotti (Avis Castel San Pietro, 1h09’52), 2 Patrick Francia (Atl. Reggio, 1h12’53), 3 Michele Gorrasi (Vittorio Alfieri Asti, 1h13’56)

Podio mezza femminile: 1 Caterina Filippi (Atl. Reggio, 1h22’55), 2 Erika Michielan (Venice Marathon, 1h25’01), 3 Alessia Rondoni (Corradini Rubiera, 1h26’06).

Risultati completi: https://my.raceresult.com/319786/

IN TV – La Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano sarà in tv, lunedì 9 dicembre alle ore 22.30, con un’ampia sintesi su Sky Sport Arena.