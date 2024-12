Questa mattina intorno alle 9:30, i vigili del fuoco, con elicottero decollato da Bologna, hanno soccorso una ragazza nel greto del fiume Enza a Montecchio Emilia. Sul luogo, oltre ai sanitari, anche squadre da terra dei vigili del fuoco da Reggio e da Parma in assetto fluviale. La ragazza, in discrete condizioni, affidata al personale sanitario, ha raccontato di essere scesa nel letto del fiume per scattare alcune foto e di essere stata sorpresa dall’aumento dell’acqua.