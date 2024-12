Una persistente linea di convergenza, estesa dal medio Adriatico alla pianura romagnola, determinerà precipitazioni moderate/forti, temporaneamente anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore centro-orientale della regione; fenomeni in attenuazione sul settore occidentale. Quota neve in rialzo e superiore ai 1000 metri.

Temperature minime in aumento con valori attorno a 4 gradi sulle zone di pianura centro-occidentali e 5 gradi lungo la costa. Massime in aumento con valori tra 8 e 11 gradi. Venti moderati in prevalenza nord-occidentali sulle zone interne e moderati-forti nord-orientali sul settore costiero e sui crinali appenninici, con tendenza ad attenuazione nel pomeriggio. Mare molto mosso con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)