Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori connessi all’ampliamento della quarta corsia, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.

Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo rispetto alla chiusura del tratto, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Caste San Pietro, percorrere la SP19, la SP31, Via Stradelli Guelfi, via Caselle e fare rientro in A14 dalla stazione di Bologna San Lazzaro.

Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna, nei seguenti giorni e orari:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 10 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Faenza, percorrere la SP8, via Granarolo, Via Fratelli Rosselli, la SS9 via Emilia, rotonda dei Fiori, la SS727 Circonvallazione Nord Est, la SS727bis Tangenziale Est, viale della Costituzione, rotatoria la Pié e fare rientro in A14 a Forlì.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 13 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Forlì, percorrere rotatoria la Pié, via della Costituzione, la SS727bis Tangenziale Est, la SS727 Circonvallazione Nord Est, rotonda dei Fiori, la SS9 via Emilia, Via Fratelli Rosselli, la SP8 e fare rientro in A14 a Faenza.