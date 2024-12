Quattro racconti, tanti personaggi, tutti protagonisti, studenti e studentesse di un professore per il quale insegnare significa conoscere – e fare conoscere – il mondo, la vita. Attraverso la letteratura, la poesia e il teatro, sfidando le abitudini della scuola, il professore accompagna gli studenti a conoscere se stessi, a conoscersi l’un l’altro. E lo fa con una dolcezza e una sensibilità che sono il distillato di una grande umanità. Quella che, ci suggerisce il professore, ci insegna la letteratura.

Con Il grande Hem Enrico Ferri – scrittore modenese autore di numerose pubblicazioni, esperto di storia della Resistenza e dei suoi protagonisti – ci porta nelle classi in cui ha insegnato, tra Carpi e Modena, nelle medie inferiori e nelle scuole superiori.

I veri protagonisti de Il grande Hem sono i ragazzi e ragazze: Ernesto, detto Hem, Luigi detto Giggiulin, Abdul, Erasmo, Eugenia e tutti gli altri, ognuno con il proprio carattere, con la propria storia, diversa da tutte le altre. Sono gli studenti del prof, la voce narrante dei quattro racconti; quello che ognuno di noi vorrebbe avere avuto, quello che inizia l’anno scolastico e, senza volerlo (perché gli viene naturale), è sempre ineluttabilmente trascinato dai ragazzi e dalle ragazze a rompere gli schemi, a reinventarsi e reinventare il proprio modo di insegnare.

Il grande Hem è impreziosito dalle opere originali di Rinaldo Rinaldi, artista scenografo che ha creato cinque tavole dedicate ai personaggi protagonisti dei racconti, e da un’ottava che Emilio Rentocchini ha composto per il libro.

Il grande Hem verrà presentato giovedì 12 dicembre 2024 a Modena alle 17,30 nella Biblioteca storica dell’Istituto Venturi, in Via Belle Arti 16. A dialogare con Enrico Ferri sarà Pino Giacobello. Sarà presente anche Rinaldo Rinaldi.

Enrico Ferri ha lavorato per 46 anni nella scuola: è stato maestro nel doposcuola comunale, insegnante di materie letterarie alle scuole medie inferiori e infine nelle scuole superiori. Ha pubblicato e curato numerosi libri, tra cui Il sorriso dei Ribelli. Don Elio Monari e la rete modenese di soccorso agli ebrei e ai soldati alleati, Giuntina 2013; Racconti di un giorno che sai, Marcos y Marcos 2005; Dalla parte giusta. Lettere dal carcere di don Arrigo Beccari, Giuntina 2007.

Rinaldo Rinaldi si è diplomato in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e si è dedicato alla sperimentazione in campo scenografico. Nel corso degli anni come ‘pittore scenografo’ ha lavorato per prestigiosi teatri in tutto il mondo, collaborando con registi come Luca Ronconi, Dario Fo, Peter Greenaway, Peter Sellars, Michael Haneke, Graham Vick, Bob Wilson. Insegna Pittura di scena alle Accademie di Belle Arti di Bologna e Urbino.