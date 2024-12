La prima vera nevicata della stagione invernale in Appennino, nel fine settimana appena concluso, ha attivato il Servizio Neve della Città metropolitana, per pulire le strade provinciali interessate dal maltempo. Domenica 8 dicembre sono entrati in azione 50 spazzaneve e 10 mezzi spargisale sulle SP di tutto l’arco appenninico, dall’imolese fino a Lizzano in Belvedere, al confine con la provincia di Modena, per un totale di 410 ore di servizio.

Interventi di particolare rilevanza sulla SP 7 “Valle dell’Idice” nel tratto Monghidoro-Monterenzio, SP 26 “Valle del Lavino”, SP 55 “Granaglione”, SP 71 “Cavone”, SP 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”, nei Comuni di Castiglione dei Pepoli e Monzuno, SP 610 “Montanara” nei Comuni di Castel del Rio e Fontanelice, Fondo Valle Savena nei Comuni di Loiano, Monghidoro e San Benedetto Val di Sambro.

Le attività di spargimento sale sono continuate fino alle prime ore di questa mattina.

I tecnici della Città metropolitana monitorano costantemente lo stato delle strade provinciali e tutti i mezzi del Servizio Neve sono pronti a riattivarsi qualora ce ne fosse necessità.