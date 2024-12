A causa di una fuga d’acqua, registratasi nel territorio di Boretto in via per Poviglio sull’adduttrice Boretto-Poviglio, sono in corso, a cura dei tecnici di Iren Acqua Reggio, attività per il regolare ripristino del servizio idrico.

Al momento, si registrano problemi all’erogazione dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Boretto.

Il servizio verrà ripristinato non appena possibile.