Realizzare un progetto per promuovere il turismo motoristico a due ruote; definire un itinerario delle “città amiche dei motociclisti”; impegno comune per iniziative di informazione e formazione sul tema della sicurezza stradale a partire dalle scuole; organizzazione della “Giornata italiana della sicurezza stradale”.

Sono alcuni dei punti fondanti del nuovo protocollo firmato oggi a Roma da Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori, e da Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica Italiana.

Per Luigi Zironi, presidente CdM, “guardiamo al mondo delle due ruote come uno dei pilastri della valorizzazione del Made in Italy motoristico condotta in questi anni dalla Rete. FMI è un compagno di viaggio fondamentale su molte tematiche, dal turismo motoristico legato ai marchi storici alla sicurezza stradale. Un partner così radicato nel Paese, attivo e appassionato è una grande risorsa per Città dei Motori. Il consolidamento del nostro legame potrà aprire nuove opportunità comuni davanti alle sfide che ci attendono”.

Giovanni Copioli, Presidente FMI ha ribadito che “Il rinnovo del Protocollo di Intesa tra la Federazione Motociclistica Italiana e Città dei Motori conferma la volontà di perseguire risultati comuni soprattutto in tema di sicurezza, di promozione del mototurismo e di valorizzazione del patrimonio motociclistico italiano.

Il motociclismo è un settore in salute che contribuisce a diffondere nel nostro Paese e all’estero il Made in Italy motoristico, a livello sportivo e non solo. Sono certo che in futuro la collaborazione tra FMI e Città dei Motori sarà sempre più costante e darà risultati rilevanti”.

In mattinata si è inoltre tenuta, in modalità videoconferenza, l’assemblea dei soci di Città dei Motori per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025-2027.

Luigi Zironi è stato rieletto presidente, mentre Eugenio Leone (consigliere Comune di Pontedera) è stato riconfermato vice presidente. Entrano nel Consiglio direttivo per la prima volta Juri Imeri, sindaco di Treviglio, Comune che ospita la sede della SAME ora SDF SAME Deutz-Fahr, gruppo multinazionale tra i principali produttori mondiali di trattori, macchine agricole e motori diesel, e Chiara Mestichelli, vice sindaca di Rieti, città che vanta la grande tradizione della cronoscalata automobilistica Rieti-Terminillo (Coppa Bruno Carotti)

e varie manifestazioni di motociclismo dal 1907 a oggi. Riconfermati Giovanni Gargano (sindaco di Castelfranco Emilia), Vincenzo Menna (consigliere di Atessa), Elena Penazzi (assessora di Imola).