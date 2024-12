Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “Arda est”, situata nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 dicembre.

Inoltre. è stato aggiornato il programma delle chiusure, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, delle essenze arboree e di pavimentazione, come di seguito indicato:

-dalle 20:00 alle 22:00 di giovedì 12 dicembre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Parma;

-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Parma in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Terre di Canossa Campegine e di Fidenza;

-dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 dicembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 14 dicembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata in entrambe le direzioni Bologna e Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Badia, sulla A1 Direttissima;

verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.