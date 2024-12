Nella giornata di lunedì scorso 9 dicembre, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna ha sequestrato oltre 10 kg di Hashish e arrestato un individuo italiano, poco più che maggiorenne, verosimilmente coinvolto in un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di droga.

L’attività è scaturita da un controllo d’iniziativa di un conducente e un passeggero di un’autovettura di colore bianco, che era in procinto di ripartire dall’area di Servizio denominata “Pioppa Ovest”, sita sull’A14. Alle domande incalzanti degli Agenti seguivano risposte evasive e sfuggenti dei controllati, che hanno fatto emergere la percezione che potessero nascondere qualcosa. I dubbi degli Agenti della Polstrada si sono rivelati esatti, infatti, all’interno di una borsa posta sotto i sedili hanno trovato n. 100 panetti di sostanza stupefacente per un totale di 10 kg di Hashish. Inoltre, uno dei due uomini fermati veniva trovato in possesso di altri 5,85 grammi della stessa sostanza.

L’intervento, che rappresenta un colpo significativo al traffico di sostanze stupefacenti nella zona, è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Bologna. L’uomo italiano arrestato, su disposizione del P.M. di turno, è stato condotto presso la casa circondariale di Bologna con l’accusa di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.