La vicesindaca Emily Clancy ha partecipato oggi a Roma davanti al Parlamento al sit-in organizzato dall’Alleanza Municipalista per chiedere un piano casa nazionale.

L’Alleanza ha stilato cinque proposte raccolte in un sito web dedicato (https://www.pianocasanazionale.it) e ha invitato la neocostituita assemblea di Anci a discuterle.

“Dopo decenni di disinvestimento sul diritto alla casa – è il commento della vicesindaca Emily Clancy -, le città hanno iniziato a invertire la tendenza e stanno rispondendo alla crisi abitativa con i propri piani per l’abitare: investimenti importanti sull’edilizia popolare e sociale, esperienze di abitare collaborativo e co-housing, contributi per l’affitto e la morosità incolpevole. Ma da sole non riusciamo a garantire il diritto alla casa per tutte e tutti. È tempo di un piano casa nazionale: il Ministro Salvini ci riceva e discuta con noi delle cinque proposte già sottoscritte da oltre quaranta città italiane”.

Le 5 proposte delle città al Governo e al Parlamento



1. Legge quadro sull’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Le città chiedono una legge quadro che garantisca l’uniformità territoriale nei diritti di accesso e permanenza all’edilizia pubblica e che riconosca il diritto alla casa tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Si propone inoltre il rifinanziamento del programma per il recupero e la razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp) e l’introduzione di un sistema di credito d’imposta per la manutenzione delle case popolari. La legge dovrebbe inoltre stimolare la creazione di soggetti come le Housing Associations, imprese sociali che possano produrre, acquisire e gestire edilizia sociale.

2. Assegnazione gratuita ai Comuni di immobili inutilizzati

I Comuni dovrebbero avere la possibilità di ricevere gratuitamente immobili e aree di enti statali o parastatali inutilizzati, destinandoli a politiche per l’abitare, per contrastare l’emergenza abitativa e per l’edilizia studentesca. È inoltre necessaria la creazione di un fondo per l’adeguamento e la messa in sicurezza di tali immobili.

3. Rifinanziamento del Fondo Nazionale Locazione e Fondo Nazionale Morosi Incolpevoli

Per sostenere le famiglie in difficoltà, è essenziale rifinanziare questi strumenti, che offrono un supporto continuativo agli affitti.

4. Legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche

Una legge che regoli gli affitti brevi turistici, per mitigare gli impatti negativi sul sistema abitativo, considerando che le misure attualmente previste dall’art. 13bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145, sono insufficienti.

5. Misura nazionale per l’emergenza abitativa e le persone senza dimora

Riconoscere strutturalmente l’emergenza abitativa e la condizione di senzatetto come fragilità cui dedicare risorse e interventi specifici.