I guasti provocati alla rete elettrica dalla nevicata di domenica scorsa comporteranno nella giornata di domenica due interventi alle linee ad alta tensione da parte di Terna Rete Italia che, dalle 8.30 alle 16.30, comporteranno per ragioni di sicurezza la chiusura al transito di altrettante strade provinciali.

Si tratta della Sp 19 Val di Secchia, in comune di Baiso, e della Sp 8 Cerredolo – Villa Minozzo, in comune di Toano. La linea elettrica a 132 kilovolt che deve essere riparate è la 616 “Roteglia Farneta” che attraversa in modo aereo entrambe le strade provinciali.

Sempre in montagna, da martedì 17 dicembre senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h sulla Sp 103 Teleferica – Selvanizza, in comune di Ventasso, per la realizzazione di indagini geognostiche e geofisiche.