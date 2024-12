I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato un 60enne italiano, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, per truffa e inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Bologna per la durata di tre anni. È successo in via della Fiera, adiacente al quartiere fieristico BolognaFiera, e precisamente nell’area del parcheggio “ex camera di Commercio” quando i Carabinieri, su segnalazione di un responsabile della direzione Ente Bologna Fiera, sono intervenuti per la presenza di un uomo dedito ad esercitare l’attività di parcheggiatore senza alcuna autorizzazione.

Mentre centinaia di persone hanno raggiunto il quartiere per partecipare alla prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense 2024, il 60enne ha pensato bene di approfittarne della giornata e, senza alcuna autorizzazione e in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Bologna, si è improvvisato parcheggiatore fingendosi personale autorizzato dall’Ente Fiera. Nella circostanza l’uomo ha indotto gli automobilisti, dietro rilascio di un’illecita ricevuta di pagamento, a consegnarli una somma di denaro pari a 5euro a titolo di prezzo della tariffa giornaliera per il parcheggio di ogni singola autovettura.

Perquisito dai Carabinieri, l’uomo è stato trovato in possesso di 31 biglietti riportanti la dicitura “parcheggio posteggio auto”, identici a quelli posti sui cruscotti delle autovetture parcheggiate e una somma di denaro contante pari a 25euro provento dell’illecita attività.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna raccomandano gli automobilisti a rivolgersi solo al personale autorizzato alla gestione dei parcheggi e di contattare immediatamente il N.U.E. 1.1.2. al verificarsi di analoghi episodi.