Nella serata di lunedì 16 dicembre il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con le Consulte A e B, ha convocato un’assemblea pubblica per fare il punto con la cittadinanza rispetto allo stato di avanzamento dei lavori per il completamento della Tangenziale nord.

L’assemblea pubblica, che avrà inizio alle ore 20.30 al Circolo Arci Rondò di Cavazzoli, sarà utile anche per fare il punto sullo stato di avanzamento lavori della Bretella di collegamento tra Cavazzoli e Pieve Modolena e della realizzazione del sottopasso di via Marx.

Alla serata parteciperanno il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Lanfranco De Franco, la dirigente del servizio Cura della città Ursula Montanari e i tecnici che stanno seguendo l’intero cantiere della Tangenziale nord.