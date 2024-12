Martedì 17 dicembre alle 11.30, nella sala del Consiglio comunale a Palazzo d’Accursio, il sindaco Matteo Lepore consegnerà la Turrita d’argento a Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980; Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica e Rosanna Rossi Zecchi, già presidente dell’Associazione vittime della Uno bianca.

Come si legge nelle motivazioni, che saranno lette in aula, il riconoscimento va a: “Un impegno instancabile che li ha resi capaci, in questi anni, di essere un punto di riferimento per centinaia di famiglie che hanno subito perdite e sofferenze intollerabili, di esigere giustizia nelle aule di giustizia e in quelle del Parlamento, portare la propria testimonianza dove vi era più bisogno, dalle scuole, alle strade, in ogni luogo. Rendendo possibile, infine, che la Repubblica prevalesse sulla ragion di Stato”.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/watch?v=NLzhLXxgW_A