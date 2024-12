Martedì 17 dicembre alle 17.30, nella Piazza coperta di Salaborsa, sarà presentato alla città il percorso Bologna Verde, promosso dal Comune di Bologna insieme alla Fondazione IU Rusconi Ghigi.

L’iniziativa, aperta dal sindaco Matteo Lepore, dalla vicesindaca Emily Clancy e dall’assessore all’urbanistica Raffaele Laudani, sarà occasione per presentare le attività, i progetti e i percorsi partecipativi in programma, che vedranno coinvolto anche un Comitato scientifico, assieme a tutte le realtà già impegnate su questi temi e che vorranno rispondere a questa chiamata.

Un percorso che punta a una Bologna più verde attraverso la partecipazione e il coinvolgimento diretto degli abitanti e delle associazioni attive in campo ambientale, accompagnato da un programma di attività culturali e divulgative sul verde e un potenziamento delle attività educative sull’ambiente e la sostenibilità.

Un investimento complessivo del Comune di Bologna di 20 milioni di euro dal 2025, che dal Villaggio Due Madonne al Parco Don Bosco, passando per vari luoghi del centro storico, coinvolge numerose aree della città.

Alla base del percorso, una visione in cui la vulnerabilità climatica viene affrontata attraverso interventi concreti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, in coerenza con gli obiettivi della Missione Clima. L’obiettivo è infatti di incrementare la resilienza climatica di Bologna attraverso una maggiore integrazione del verde nello spazio urbano e mettendo al centro delle azioni la cittadinanza, chiamata a partecipare e collaborare già in fase di definizione dei progetti.

Ingresso libero con iscrizione tramite questo modulo

Maggiori informazioni su Bologna Verde:

https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/bolognaverde