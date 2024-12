È aperto il nuovo parcheggio di via Savonarola, opera complementare della tranvia lungo la via Emilia, sul tracciato della Linea Rossa. L’area di sosta, fruibile da qualche giorno, mette a disposizione del quartiere Borgo Panigale-Reno 86 stalli per le auto e 6 per le moto. Come preannunciato, l’infrastruttura tranviaria – finalizzata a incentivare la mobilità sostenibile – prevede anche la razionalizzazione della sosta, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei residenti nuovi parcheggi più funzionali e offrire, di contro, a visitatori e pendolari il tram come valida alternativa all’auto. Si calcola, infatti, che quando sarà in funzione la Linea Rossa, la città potrà contare su 12 mila spostamenti auto in meno ogni giorno.

La costruzione del nuovo parcheggio, iniziata nel febbraio scorso, è stata completata senza mai alterare la viabilità, nonostante le diverse e articolate fasi di cantiere. Come per tutte le altre opere, i lavori hanno preso il via con i saggi preliminari del sottosuolo per la bonifica di eventuali ordigni bellici, a cui è seguita l’attività di sbancamento e livellamento e successivamente quella di riqualificazione dei sottoservizi; infine, la realizzazione vera e propria dell’opera, con l’impiego di materiali drenanti e la messa a dimora di 26 nuovi alberi.