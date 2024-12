Giovedì 19, venerdì 20, sabato 21 dicembre (ore 20.30, sabato 21 anche ore 17) al Teatro Asioli di Correggio andrà “in scena” Teatro, la nuova creazione della compagnia italo-australiana Cuocolo-Bosetti, cioè Renato Cuocolo (autore, regista) e Roberta Bosetti (autrice, regista).

Il virgolettato di “in scena” è pertinente, perchè Teatro è una performance site-specific itinerante per trenta spettatori alla volta, un “modello” che Cuocolo e Bosetti portano avanti dal 2013 con numerose creazioni – tra le quali The Walk (ospitata anche a Correggio) – premiate con importanti riconoscimenti e presentate in festival internazionali in più di cento città.

Muniti di audio-guide per l’ascolto dell’attrice – ora vicina, ora lontana, visibile/invisibile –, gli spettatori vengono da lei condotti a girare per i corridoi del teatro, a sedersi in platea o in galleria, ad addentrarsi tra le quinte, a camminare sulle assi del palcoscenico o a scoprire stanze silenziose e nascoste, in una “passeggiata sentimentale” accompagnata dal racconto di Roberta, tra biografia personale e collettiva, tra realtà e finzione, in cui entrano la memoria della prima volta che è stata a teatro, un tecnico amico che non c’è più, le emozioni di spettacoli che ha visto… e improvvisamente, nella penombra di ambienti disabitati se non da noi che la ascoltiamo, si compie la magia del teatro: personaggi mai visti prendono vita, e magicamente, tra memorie che diventano anche nostre e racconti che ci catturano, si crea quella “comunità” tra attore e spettatori che solo il teatro è in grado di generare.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

