Venerdì 20 dicembre alle ore 17 – presso il Centro Sociale I Giardini in Piazza della Vittoria a Vezzano sul Crostolo – l’incontro pubblico “Attenzione alle truffe” promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’invito, rivolto a tutti i cittadini, è quello di cogliere questa opportunità di confronto e informazione in modo da acquisire maggiore consapevolezza circa il problema delle truffe. Nel corso della serata la tematica verrà affrontata in modo da fornire elementi utili a prevenire episodi a danno soprattutto delle fasce più deboli, anche attraverso l’illustrazione delle nuove tecniche adottate dai truffatori ed indicazione sul come difendersi da questo fenomeno in crescita.

A dialogare con la cittadinanza saranno il Capitano Marco Spinelli, Comandante della Compagnia Carabinieri Castelnovo ne’ Monti e il Maresciallo Noemi Ferrara, Stazione dei Carabinieri di Vezzano sul Crostolo.