Sabato 21 dicembre, al campo Biavati di via Shakespeare, organizzata dalla U.S. Corticella, alle ore 15:30 sarà ancora di scena la Maratona della Fondazione Telethon, un appuntamento diventato emblematico della ricerca medico scientifica sotto l’insegna degli straordinari traguardi consolidati e delle nuove sfide rese possibili grazie all’impegno dei volontari e donatori che la sostengono. Attori saranno 60 piccoli protagonisti del calcio giovanile bolognese, quattro squadre che si sfideranno nel quadrangolare che si giocherà nei nuovi campi del Centro Sportivo Biavati. Ecco le squadre dei giovanissimi partecipanti:

Corticella

Medicina Fossatone

Osteria Grande

Sasso Marconi

Le squadre si sfideranno in un quadrangolare con la categoria Pulcini 2015, alla fine del quale si svolgeranno le relative premiazioni di tutti i partecipanti con le regolari coppe come Trofeo Telethon e con i Cuori di cioccolato Telethon come riconoscimento della partecipazione

Contemporaneamente, sempre al Campo Biavati, si svolgerà la partita amichevole della Juniores Nazionale US Corticella che sfiderà il Granamica ASD di Minerbio su un campo adiacente.

A ciò si aggiunge anche l’ultima giornata invernale del Fun Football, il “torneo” dedicato ai bambini più piccoli (età 5-8 anni) e che vede partecipare ogni sabato, oltre alla squadra locale, alcune delle società del territorio. Ogni sabato la US Corticella Calcio coinvolge centinaia di bambini e genitori in questo evento di sport che porta i bambini stessi a divertirsi, li aiuta a confrontarsi con ragazzi di altre realtà e che da sempre U.S. Corticella ha ampiamente sostenuto. Una meritevole iniziativa promozionale che valorizza la crescita del vivaio calcistico giovanile.

La Fondazione Telethon è felice di riprendere questa bellissima iniziativa che era stata sospesa ai tempi del Covid e che caratterizza la vicinanza dello sport e delle Associazioni sportive bolognesi come la Corticella Calcio, la Ciclistica Bitone ed i Maestri di Sci del Corno alle Scale al mondo della ricerca scientifica; e che si affiancano alle tante iniziative di sostegno organizzate nella nostra città da tutti i vari partner, che ringraziamo sentitamente, le quali si concluderanno nella serata conclusiva di domenica sera 22 dicembre su RAI UNO.

Ma il sostegno alla Ricerca continua….