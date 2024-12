Proseguono le attività di rigenerazione dei due sottovia, situati rispettivamente al km 4+392 e al km 4+527 della Tangenziale di Bologna.

Le lavorazioni – che per specifiche ragioni tecniche continuano ad essere svolte in assenza di traffico – prevedono, in particolare, la finalizzazione del risanamento delle spalle e degli impalcati.

La conclusione delle attività è prevista entro la fine del primo trimestre del 2025, con la conseguente riapertura del ramo di allacciamento che dalla Tangenziale immette sul Ramo Verde, per chi proviene da Casalecchio di Reno ed è diretto verso Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale o lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi della stessa Tangenziale.

Per gestire al meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia continuerà a garantire un potenziamento del servizio di assistenza, della segnaletica di cantiere, messaggi dedicati sui PMV, sia sulla Tangenziale di Bologna che sulla A14 Bologna-Taranto.