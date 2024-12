Alle 5.30 di oggi i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un cittadino, intervenivano, unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, in Via K. Marx di Campagnola Emilia dove era stata segnalata un’autovettura in fiamme.

Giunti sul posto gli operanti accertavano che, per cause ancora in corso di accertamento, si sviluppava un incendio che interessava l’autovettura Volkswagen Polo di proprietà di un 65enne residente a Campagnola Emilia che andava completamente distrutta. Le fiamme, non interessavano altri mezzi.