Il Sassuolo non si ferma e fa registrare la sua settima vittoria consecutiva. La vittima questa volta è stato il Palermo guidato dall’ex Alessio Dionisi, arrivato al Mapei Stadium di fatto legato a un filo a causa della crisi di risultati dei rosanero.

“Solo la maglia” è lo striscione che campeggiava sin dal primo minuto lungo la curva ospite mentre da quella di casa si è alzato l’oramai familiare coro da queste parti, salutate la capolista.

Stando sulla cronaca della partita di oggi (sabato), il vantaggio per i padroni di casa è arrivato al 9’ minuto con un destro da centro area di Laurienté su assist di Kristian Thorstvedt.

Sassuolo 1 – Palermo 0

Per l’attaccante francese particolarmente determinato e incisivo in gara questa è la rete numero otto in stagione.

Al 21’ il Palermo trova di fatto nella sua unica conclusione offensiva il gol del pareggio scaturito da un assist di Ranocchia con un cross da calcio d’angolo per la testa di Le Douaron che manda il pallone sotto la traversa.

Sassuolo 1 – Palermo 1

Tutto il resto accade nel secondo tempo nel quale occorre registrare al 51’ l’ingresso in campo di Doig al posto di Pieragnolo e quello di Pierini per Moro.

Sarà proprio il subentrato Pierini al 70’ a trasformare un calcio di punizione con un tiro di destro indirizzando il pallone nell’angolino in basso a sinistra. Conclusione imparabile per il 2003 Desplanches a difesa dei pali neroverdi.

Sassuolo 2 – Palermo 1

Al minuto 80’ Iannoni sostituisce Pedro Obian e sette minuti dopo Grosso manda dentro anche Russo al posto di Laurienté e Lovato per Berardi.

Dopo 4 minuti di recupero Ayroldi fischia e manda tutti negli spogliatoi con il Sassuolo tutto sotto la sua curva a battere il tempo con i tifosi e il Palermo sotto l’altra a testa bassa in piena contestazione.

Il prossimo impegno sarà alle 12:30 del giorno di Santo Stefano contro il Pisa.

Claudio Corrado