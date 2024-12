Erano passate da poco le 2:00 quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per un incendio divampato in un appartamento di un palazzo in via Morselli a Carpi.

Sul posto è subito giunta la squadra del distaccamento cittadino con autopompa ed autoscala, la squadra di San Felice in supporto e il funzionario di guardia.

Le fiamme avevano coinvolto la cucina di un alloggio al quinto piano. I pompieri hanno messo in salvo la famiglia residente grazie ad una evacuazione speditiva dal balcone con autoscala, per poi domare le fiamme.

Una famiglia di cinque persone quella portata in salvo: oltre ai genitori, tre bambini di cui un neonato.

Sul posto Carabinieri e il 118, che ha preso in carico i residenti coinvolti per accertamenti.