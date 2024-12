Una viaggiatrice, caduta rovinosamente tra il marciapiede ed il treno fermo al binario 3 ovest di Bologna Centrale, è stata immediatamente soccorsa da una pattuglia Polfer.

I poliziotti, impegnati nel quotidiano servizio di vigilanza nello scalo ferroviario, hanno ricevuto dal Centro Operativo Compartimentale la segnalazione pervenuta da un capo treno relativa ad una donna che era caduta tra il marciapiede della banchina ed il treno in sosta al binario 3.

Gli agenti, immediatamente intervenuti sul posto, hanno innanzitutto rassicurato la donna e, con le dovute precauzioni, hanno verificato che la sessantenne non fosse intrappolata sotto il convoglio potendo, dunque, riportarla in sicurezza sulla banchina in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza, già richiesta dalla Sala Operativa.

Le hanno fornito tutta l’assistenza possibile, rassicurandola e tranquillizzandola fino all’arrivo dei sanitari ed al trasporto in codice 1 presso l’Ospedale Maggiore per i controlli e le cure del caso.