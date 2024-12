La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola annuncia con grande entusiasmo la formazione della Consulta Giovani, un nuovo organismo interno presieduto dalla Presidente Silvia Poli. L’obiettivo della Consulta è chiaro: mettere i giovani al centro delle attività della Fondazione, non solo come destinatari, ma come protagonisti e co-creatori del futuro del territorio.

“La nostra comunità ha bisogno dei giovani perché sono il nostro futuro, ma soprattutto perché rappresentano una risorsa preziosa da valorizzare e ascoltare” – dichiara la Presidente Silvia Poli – “Con la Consulta Giovani vogliamo offrire loro uno spazio concreto in cui possano esprimersi, mettere in gioco le loro idee e sviluppare progetti che rispondano alle loro aspirazioni e ai bisogni del territorio. I giovani portano con sé nuove prospettive e una capacità unica di leggere il mondo con occhi diversi: questo è per noi un valore inestimabile. Sono convinta che il loro entusiasmo e le loro competenze non solo arricchiranno la Fondazione, ma ci aiuteranno a crescere, innovare e costruire insieme un futuro migliore”.

Un nuovo dialogo tra la Fondazione e i giovani

La Consulta rappresenta un’opportunità unica per aprire le porte della Fondazione alle nuove generazioni, facendola conoscere più da vicino ai ragazzi del territorio. Questo organismo non sarà solo un luogo di ascolto e azione, ma anche uno strumento per creare un legame profondo tra la Fondazione e i giovani. I membri della Consulta, infatti, diventeranno veri e propri portavoce della Fondazione, portando all’esterno la sua missione e i suoi valori e favorendo un dialogo continuo tra la Fondazione e la comunità giovanile.

La Consulta Giovani: un ruolo attivo per le nuove generazioni

La Consulta, composta da undici ragazze e ragazzi con un’età media di 24 anni, avrà il compito di proporre, stimolare e coordinare progetti e iniziative che rispondano direttamente ai bisogni e alle aspettative delle nuove generazioni. In questo modo, la Fondazione intende favorire una comunità più inclusiva, in cui i giovani non siano più solo destinatari di politiche e interventi, ma veri partner attivi.

Dopo un lungo processo di selezione, sono stati scelti i seguenti membri:

•Valentin Andrei

•Martini Matteo

•Benedetti Alessia

•Merlini Nicola

•Chiluzzi Roy

•Dazzani Elena

•Muvumbi Abril

•Cavina Chiara

•Rossi Matteo

•Lanzoni Paola

•Beltrani Tommaso

Un passo avanti per il territorio

Con la Consulta Giovani, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola riafferma il proprio impegno nel coinvolgere attivamente i ragazzi nelle sfide e nelle opportunità del territorio. Questo organismo sarà uno spazio per il confronto e l’azione, un laboratorio di idee al servizio della comunità e un punto di partenza per costruire un futuro in cui i giovani siano protagonisti attivi del cambiamento.

La Fondazione è profondamente soddisfatta dell’entusiasmo e dell’interesse dimostrati dai ragazzi e ringrazia di cuore tutti i giovani che hanno preso parte alle selezioni: il loro impegno e le loro idee sono stati preziosi. Per ragioni organizzative è stato possibile selezionare solo alcuni di loro, ma il contributo di ciascuno è stato fondamentale per dare vita a questo importante progetto.

La Fondazione è pronta a sostenere le idee e le iniziative proposte dai membri della nuova Consulta, con la convinzione che ci sia bisogno di nuove prospettive per rispondere alle sfide di oggi e di domani. I giovani portano con sé energia, creatività e una visione diversa, elementi essenziali per continuare a innovare e contribuire allo sviluppo del nostro territorio.

Per maggiori informazioni sulla Consulta Giovani e sulle attività della Fondazione:

Palazzo Sersanti, Piazza Matteotti 8, Imola Tel. 0542 26606 -comunicazione@fondazionecrimola.it – www.fondazionecrimola.it