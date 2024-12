Sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti nel corso della giornata sull’appennino orientale e riminese. Temperature minime in lieve diminuzione con valori tra -1 e 3 gradi nei centri urbani, inferiori di qualche grado in aperta campagna con diffuse gelate. Massime stazionarie o in lieve aumento con valori compresi tra 7 e 11 gradi. Venti deboli da nord-ovest sulle pianure interne; moderati con rinforzi tra nord e nord-est lungo la costa ed il mare, forti sul crinale appenninico centro-orientale. Mare molto mosso.

(Arpae)