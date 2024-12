Come ormai da tradizione, nell’ambito del DUSEgiovani, torna al Teatro Duse di Bologna ‘Bollicine’, il concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine diretta dal M° Tommaso Ussardi. L’appuntamento, in scena il 26 e 27 dicembre (ore 21), sarà come sempre uno spettacolo giocoso e imprevedibile, in grado di unire i capolavori della grande musica classica all’energia travolgente del circo contemporaneo, grazie alla collaborazione con Circo Paniko. Un omaggio speciale sarà dedicato, inoltre, all’opera e all’operetta con le interpretazioni del soprano Antonella Rondinone e del baritono Maurizio Leoni.

Da undici anni, ‘Bollicine’ trasporta il pubblico in un’avventura onirica e festosa, ricca di colpi di scena, ospiti speciali e sorprese. Sulle note di un repertorio che spazia da Donizetti a Puccini, da Shostakovich a Strauss II, il pubblico potrà dunque vivere un avvincente viaggio sonoro, immerso nella più tipica atmosfera natalizia.

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it