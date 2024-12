Sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in flessione sul settore occidentale, stazionarie altrove: valori compresi fra -3 e 4 gradi, inferiori di qualche grado nelle aree extraurbane, con diffuse gelate . Massime stazionarie o in lieve flessione comprese tra 5 e 10 gradi. Venti deboli occidentali in pianura, moderati con rinforzi da nord-nord-est sul settore costiero e mare, forti da nord-est sul crinale appenninico. Mare da molto mosso a localmente agitato al largo con moto ondoso in attenuazione in serata.

(Arpae)