Due campioni del mondo in campo o per meglio dire a bordo campo. Questa è una delle particolarità che andrà in scena nell’anticipo di campionato di questo Santo Stefano calcistico.

Nelle rispettive panchine della Garibaldi Arena siederanno (per modo di dire) Filippo Inzaghi per i padroni di casa del Pisa e Fabio Grosso per il Sassuolo ospite.

Questi due ex calciatori oggi allenatori, sono stati compagni di squadra in quella nazionale guidata da Marcello Lippi che nel 2006 a Berlino ci ha portato sul tetto del mondo.

Di quella edizione dei mondiali indimenticabile per tutti noi (vorrei anche vedere), ricordiamo molto se non quasi tutto.

In particolare vista la sfida di oggi (giovedì 26 dicembre), ricordiamo la rete contro la Repubblica Ceca nella fase a gironi di Inzaghi e ovviamente il quinto rigore di Fabio Grosso contro la Francia in Finale.

Non c’è il mondiale in gioco oggi ma una pagina importante per i due ex ancora colleghi oggi in veste differente.

I gol li dovranno segnare i ragazzi che loro due allenano e per la squadra di Fabio Grosso che parte in posizione migliore c’è l’ipotesi della fuga, mentre per quella di Inzaghi l’obiettivo contenerla quella fuga.

Un big match tra le due di testa della serie B che oggi in casa neroverde potrebbe già dire molto.

Claudio Corrado