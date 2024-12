Per accogliere e celebrare l’arrivo del nuovo anno, il 31 dicembre ore 21.30 la Compagnia Teatroaperto porta in scena al Teatro Dehon “Il Rompiballe”, un classico della prosa brillante francese. Come da tradizione, la mezzanotte sarà festeggiata in sala insieme alla compagnia con spumante e panettone.

Scritta da Francis Veber e tradotta da Filippo Ottoni, la commedia “Il Rompiballe” diretta da Piero Ferrarini andrà in scena con Aldo Sassi, Alessandro Fornari, Alessandra Cortesi, Massimiliano Sassi, Andrea Zacheo e Francesco Mauri, anche il 28 e 29 dicembre, sabato ore 21 e domenica ore 16.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna – Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.