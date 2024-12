Morta Olivia Hussey, fu la Giulietta di Zeffirelli

ROMA (ITALPRESS) – E’ morta all’età di 73 anni per una grave malattia Olivia Hussey Eisley, attrice anglo-argentina famosa per avere interpretando Giulietta nell’adattamento di “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli del 1968.

Nata a Buenos Aires il 17 aprile 1951, dopo aver frequentato la Drama School per cinque anni, apparve per la prima volta sul grande schermo all’età di 14 anni nel film “Accadde un’estate” (1965), mentre il suo primo ruolo teatrale fu quello di Jenny nell’opera “The Prime of Miss Jean Brodie” con Vanessa Redgrave.

Franco Zeffirelli la notò nella pièce e la scelse fra circa 500 attrici per il ruolo di Giulietta in Romeo e Giulietta (1968), protagonista con Leonard Whiting, che interpretava Romeo. Il film, nonostante all’epoca lei fosse minorenne, comprende anche alcune sue scene di nudo, che non fecero scandalo. Il lungometraggio le consentì di raggiungere una vasta popolarità, e nel 1969 le fece ottenere un David di Donatello come miglior attrice. La pellicola, i cui incassi furono notevoli, vinse due Oscar e permise alla Hussey di diventare una delle giovani attrici più apprezzate dell’epoca: a lei venne assegnato il Golden Globe come attrice rivelazione del 1968.

Hussey recitò in oltre 40 film. Una delle sue altre grandi performance fu nel ruolo di Rebecca di York nel remake per la tv di “Ivanhoe” (1982).

