I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno arrestato un 17enne egiziano per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. È successo durante una richiesta d’aiuto del personale di una Onlus che aveva telefonato al 112 per segnalare una sommossa tra minori stranieri non accompagnati, all’interno di un HUB situato in Provincia di Bologna.

Anche la sera prima c’era stato un intervento dei Carabinieri su richiesta dei Vigili del Fuoco che erano andati nella struttura per spegnere un incendio doloso di materassi e coperte di lana che era stato appiccato in un magazzino. Fortunatamente, l’intervento immediato del personale addetto, munito di estintori, permetteva di estinguere le fiamme prima ancora dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Tornando ai fatti accaduti il giorno dopo, i Carabinieri sono intervenuti per sedare una lite violenta tra due gruppi di minori con cittadinanze diverse, che da quanto appreso non riescono a convivere: minori tunisini e minori egiziani. All’arrivo dei militari, un Carabiniere è rimasto ferito nel tentativo di disarmare il 17enne egiziano armato di una lastra di vetro presa da un portone danneggiato, che stava per sferrare un colpo a un minore tunisino. Fortunatamente il Carabiniere ha evitato un epilogo peggiore, bloccando il braccio del ragazzo, ma è rimasto ferito alla tempia in modo lieve, come accertato dai sanitari del 118.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il 17enne arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha convalidato l’arresto e il minorenne è stato accompagnato in una comunità per minori.