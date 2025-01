E’ cominciata in questi giorni da parte della ditta incaricata, l’installazione della segnaletica di divieto necessaria a dare piena efficacia alle ordinanze adottate dai Sindaci dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana nell’ambito del PAIR 2030.

Cos’è il PAIR 2030? In adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE e dal decreto legislativo 155/2010 di recepimento, le Regioni hanno il compito di adottare Piani regionali di qualità dell’aria, con l’obiettivo principale, a tutela della salute collettiva, di individuare azioni concrete per il rispetto degli standard di qualità dell’aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti nei territori regionali; Per una completa informazione si può consultare il sito: (https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030)

Quali sono le misure previste? Il piano individua 64 misure suddivise in 8 ambiti di intervento, prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell’aria, di cui 5 tematici e 3 trasversali. Tra gli ambiti di intervento troviamo quello relativo ai Trasporti ed alla Mobilità, che individua tra gli obiettivi prioritari la riduzione del particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), degli ossidi di azoto (NOX) e dell’ozono (O3)

Quali sono i Comuni interessati? Tutti i comuni dell’Unione Bassa Reggiana, che sono inseriti nell’ambito dei provvedimenti da assumersi per le zone di Pianura Ovest, della Regione Emilia Romagna

Quali sono le aree interessate dal divieto di circolazione? Ogni comune dell’Unione Bassa Reggiana ha individuato con propria ordinanza l’area entro la quale si applica il divieto, normalmente corrispondente al solo centro storico, e delimitata dalla segnaletica verticale riportante il Divieto di transito con le giornate e gli orari previsti; Per una completa informazione consulta il sito del tuo Comune oppure vai alla pagina internet: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/limitazioni-comuni-di-pianura/ordinanze-comuni-pianura

Quando sono in vigore i provvedimenti? L’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, prevedono la limitazione alla circolazione dei veicoli privati più inquinanti nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:30;

Quali veicoli non possono circolare: veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive; – veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive; – veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive; – ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A; Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei seguenti giorni di festività (1 novembre, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, ecc.) (relazione generale del PAIR 2030, tabella 16); Per una completa informazione si può consultare il sito: (https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/limitazioni-veicoli)

Tra i veicoli che non potrebbero circolare, quali sono quelli esclusi dai divieti: a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling); c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030); d) veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza n. 132/2024

Quale sanzione è prevista per chi viola il divieto di circolazione? La violazione dell’ordinanza è sanzionata ai sensi dell’art. 7 comma 13bis del Nuovo Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 168,00 (€ 117,60 con pagamento entro 5 gg.)

Ci sono altre misure previste dalle ordinanze PAIR? Sì. Le ordinanze prevedono una serie di divieti validi su tutto il territorio comunale, a carico di provati e attività commerciali, volti a limitare le emissioni del particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), degli ossidi di azoto (NOX) e dell’ozono (O3). Per una completa informazione si può consultare il sito: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria