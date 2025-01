In occasione del 20° anniversario del disastro ferroviario avvenuto a Crevalcore, l’Amministrazione Comunale ricorda, nella giornata di martedì 7 gennaio 2025, le 17 vittime che allora persero la vita, rinnovandone la memoria con un nuovo monumento commemorativo visibile lungo la Ciclovia del sole, esattamente all’altezza del punto in cui avvenne lo scontro tra i treni.

Il 7 gennaio 2005, nei pressi della stazione di Bolognina di Crevalcore, lungo il binario unico della linea Bologna-Verona, si schiantarono frontalmente il treno interregionale IR 2255 proveniente da Verona e il treno merci 59308 che viaggiava da Roma. L’incidente causò la morte di 17 persone, tra cui i due macchinisti, e il ferimento di altre 80.

In questo particolare anniversario, l’Ufficio tecnico comunale, su impulso del sindaco Marco Martelli, ha realizzato il progetto per un Memoriale.

Il nuovo Memoriale è stato concepito come un minuscolo ed essenziale “luogo di memoria” in quanto gli elementi di cui si compone delimitano uno spazio preciso lungo la Ciclovia del Sole, quasi a suggerire l’idea di un santuario commemorativo in aperta campagna.

La struttura attrae ed invita il visitatore ed il passante a fermarsi, così come quel 7 gennaio si fermò il tempo per i due treni e per il loro carico di uomini e donne. La scenografia creata dal Memoriale stesso suggerisce induce alla sosta e al raccoglimento in un momento intimo di riflessione e di Memoria.

All’interno della struttura, protagonista indiscusso è un pezzo originale di quel treno, ovvero un respingente, oggi fulcro del memoriale, riemerso dal terreno più di un decennio dopo il disastro, proprio durante i lavori di realizzazione della Ciclovia del Sole.

“Con questo Memoriale, il Comune di Crevalcore – dichiara il sindaco Marco Martelli – intende continuare ad onorare gli impegni che furono presi subito dopo il disastro, affinché quelle parole non fossero solo di circostanza e di condoglianza, ma un preciso impegno. Furono infatti, dopo l’incidente, ripresi e completati, nel giro di qualche anno, i lavori di raddoppio della linea Bologna-Verona, furono modificati i regolamenti ferroviari e furono migliorati notevolmente i sistemi di sicurezza, proprio per far sì che quello che era accaduto quella mattina non potesse più ripetersi. L’apertura della Ciclovia del sole, realizzata proprio sul vecchio tracciato del binario, con il suo intenso passaggio di cicloturisti da ogni parte del paese e anche oltre, – conclude Martelli – ha permesso di fare tesoro della tragedia, conservandone attentamente il ricordo.”

La cerimonia si svolgerà in tre tempi, nella giornata di martedì 7 gennaio 2024, con il seguente programma:

– Ore 10,00 presso la Chiesa Arcipretale di San Silvestro, in via Matteotti a Crevalcore, celebrazione in suffragio delle Vittime officiata da Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna

– Ore 11,15 arrivo presso il Parco “7 gennaio 2005” alla Bolognina di Crevalcore

Ore 11,20 deposizione di fiori al Cippo dedicato alle vittime

Ore 11,25 Intervento Marco Martelli, sindaco di Crevalcore

– Ore 11,30 spostamento verso il nuovo Memoriale

Ore 11,40 Intervento Marco Martelli e scopertura del Memoriale

Ore 11,50 Benedizione Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna

Saranno presenti: Maurizio Fabbri – Presidente dell’Assembea Legislativa – Regione Emilia-Romagna; Irene Priolo – Assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture – Regione Emilia-Romagna e Matteo Lepore – Sindaco di Bologna e della Città metropolitana di Bologna.

Parteciperanno inoltre rappresentanze civili, militari e religiose tra cui: Ferrovie dello Stato, Prefettura e Questura.

Saranno presenti diverse delegazioni di Comuni invitati e diverse Associazioni del territorio.

Le iniziative hanno il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna.