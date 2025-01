Nel lungo fine settimana “magico” che da sabato 4 a lunedì 6 gennaio porta gli ultimi doni dell’Epifania, mostre, musei e luoghi d’arte modenesi sono aperti ai visitatori e ai turisti per concludere in bellezza le festività natalizie.

Nel sito Unesco di piazza Grande la Ghirlandina accoglie i visitatori con l’apertura a orario continuato dalle 9.30 alle 18.30. Le visite sono su prenotazione attraverso il sito visitmodena.it. Lunedì 6 gennaio, alle 17, è in programma una visita “combo” alla Torre e alle Sale Storiche del Palazzo comunale (gratuita, su prenotazione e previo pagamento dei biglietti d’ingresso alla Torre e alle Sale).

Le Sale storiche di Palazzo comunale in piazza Grande sono protagoniste anche della visita guidata a tema in programma domenica 5 gennaio, alle 18, dedicata in particolare alle immagini simboliche del Buon governo comunale che decorano la volta della sala del Vecchio Consiglio (la visita si prenota sul sito Visitmodena, al link www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/visite-tematiche-alle-sale-storiche-del-palazzo-comunale). Sabato 4 gennaio, il Palazzo si può visitare dalle 13 alle 15 (su prenotazione); domenica 5 e lunedì 6 gennaio, nel pomeriggio, con ingresso ogni 45 minuti a partire dalle 15.15 e fino alle 18.15, su prenotazione (dal sito visitmodena.it).

L’Acetaia comunale è aperta con visite guidate su prenotazione (attraverso il sito visitmodena.it) per tutto il fine settimana, dal sabato al lunedì, alle 10.30; 11.30; 15.30; 16.30. In piazza Mazzini, il Nuovo albergo diurno, che ospita la mostra “Le botteghe nel presepe” aperta fino al 6 gennaio, si può visitare nei tre giorni dalle 9.30 alle 19.

I Musei dei Duomo in via Lanfranco sono aperti sabato 4 e domenica 5 gennaio dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, mentre saranno chiusi il giorno dell’Epifania (www.musedelduomodimodena.it).

Il Museo civico, al terzo piano di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, è aperto per tutto il fine settimana con orario continuato, dalle 10 alle 19. L’ingresso (gratuito domenica 5 e lunedì 6 gennaio) comprende anche la visita alla sala immersiva “Avia Pervia” e le due nuove mostre allestite nelle sale del Museo: “Cose mai viste”, che inserisce nel percorso di visita oggetti curiosi e piccole collezioni preziose che il Museo ha ricevuto in dono dai cittadini, e “Genti di Ancón”, nello spazio dedicato alle esposizioni temporanee, che racconta di un epico viaggio in nave fino alle coste del Perù dalle quali sono stati riportati reperti frutto di una passeggiata archeologica in una necropoli costiera precolombiana tra i quali la mummia di una ragazza che rivive nel suggestivo allestimento multimediale. Domenica 5 gennaio, alle 10.30 è in programma anche la visita guidata “Buongiorno Museo!”, un itinerario alla scoperta delle raccolte esposte nelle sale dedicate alle collezioni d’arte e artigianato artistico, archeologia ed etnologia.

Sempre in largo Sant’Agostino si può visitare anche la Galleria estense aperta sabato 4 gennaio dalle 8.30 alle 19.30, domenica 5 e lunedì 6 dalle 10 alle 18 (ingresso 6 euro a persona). Alla Galleria estense si può visitare la mostra “Riflessi d’Egitto. Fascinazioni e tracce nelle raccolte estensi” che espone oltre 150 reperti, fra cui bronzetti, statuette, amuleti e il grande sarcofago di epoca tolemaica frutto della passione per il collezionismo della famiglia estense.

Alla Biblioteca Poletti, sempre a Palazzo dei Musei per le feste natalizie si può visitare anche la mostra di libri d’artista “Mirabilia da sfogliare”, aperta sabato dalle 10 alle 13 e, in via straordinaria, il giorno dell’Epifania dalle 15 alle 19.

Al Museo della Figurina, a Palazzo Santa Margherita si visita la mostra di Milo Manara (a cura di Fondazione Ago) “Così fan tutte” che espone i bozzetti delle scene e dei costumi che il fumettista ha realizzato per la messa in scena dell’opera al Teatro comunale Pavarotti-Freni. Per tutto il fine settimana, dalle 11 alle 19.

Il Mef, Museo Enzo Ferrari a Modena e il Museo Ferrari a Maranello sono aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 18, escluso il 25 dicembre. Ingresso 22,40 euro, o con biglietto Ferrari Pass per entrambi i musei a 31,70 euro (www.ferrari.com/it-IT/museums).

La Casa Museo Luciano Pavarotti, in stradello Nava 6, è aperta dal giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultima visita consigliata, 17.15).

Per approfondimenti, informazioni e aggiornamenti www.visitmodena.it.

AL MUSEO CIVICO SI GIOCA CON LE “COSE MAI VISTE”

Lunedì 6 gennaio, dalle 10 alle 19, a ingresso gratuito, un percorso per le famiglie alla scoperta della mostra guidati da una mappa. Al termine una “calzina” di dolcetti

La Befana arriva anche al Museo Civico di Modena con “Cose mai viste”. Lunedì 6 gennaio, infatti, con ingresso gratuito a orario continuato dalle 10 alle 19, famiglie e bambini potranno giocare insieme andando alla scoperta della mostra allestita nelle sale del Museo e guadagnandosi una “calzina” di dolcetti della Befana.

Alla reception del Museo Civico, al terzo piano del Palazzo dei Musei, i visitatori riceveranno tutto il necessario per partecipare in autonomia all’iniziativa: un opuscolo da completare con una mappa da seguire e una matita, tutto il resto ce lo metteranno i bambini e le bambine grazie alle scoperte che faranno nelle tappe dell’itinerario. Al termine della visita, tutti i partecipanti riceveranno due doni: un coupon per poter partecipare gratuitamente a uno dei laboratori organizzati nel 2025 dal Museo e una “calzina” di dolcetti per festeggiare la Befana insieme.

La mostra “Cose mai viste”, allestita al Museo Civico fino al 9 febbraio 2025, presenta oltre cento opere selezionate tra le numerose giunte in Museo dal 2021 al 2024 grazie alla generosità dei cittadini. Dipinti, sculture, tessuti, gioielli, orologi, strumenti musicali e scientifici, abiti, disegni, fumetti, burattini sono esposti in un itinerario che evidenzia lo stretto rapporto con le prestigiose raccolte del Museo che diventa, così, custode delle opere e delle storie legate ad artisti, collezionisti e famiglie da cui provengono.

Domenica 5 gennaio, prima domenica del mese, l’ingresso la Museo Civico di Modena è gratuito dalle 10 alle 19, con la possibilità di partecipare alle 10.30 alla visita guidata “Buongiorno Museo! Una domenica tra le raccolte”, un tour tra le sale dedicate alle collezioni di arte e artigianato artistico, archeologia ed etnologia per comprenderne l’anima e la storia. La prenotazione è fortemente consigliata al numero 059 203 3101 o scrivendo a museocivico@comune.modena.it.

Nelle due giornate è possibile visitare gratuitamente al Museo Civico anche la mostra “Genti di Ancòn” che mette al centro l’impresa di due giovani ufficiali modenesi, Antonio Boccolari e Paolo Parenti, durante il loro viaggio intorno al mondo a bordo della celebre Corvetta Vettor Pisani alla fine dell’Ottocento, con sosta sulle coste del Perù. I due avventurieri, da quella “passeggiata archeologica”, riporteranno in patria resti umani e oggetti legati al rituale funerario e li doneranno al Museo cittadino, tra cui la mummia della “ragazza di Ancòn”.

Gratuito sia domenica che lunedì anche l’ingresso alla sala immersiva Modena Avia Pervia, al piano terra del Palazzo dei Musei con entrata al civico 9, aperta con orario continuato dalle 10 alle 19; alla Gipsoteca Giuseppe Graziosi aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; al Lapidario Romano del Museo Civico dalle 9.30 alle 19.30 (www.museocivicomodena.it).