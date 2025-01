È ormai prossimo il cambio di fase del cantiere in via di Corticella, primo lotto della Linea Verde che interessa il tratto compreso tra via Saliceto e via Croce Coperta. La viabilità si prepara al nuovo assetto che assumerà il cantiere, quando sarà impegnato nella realizzazione del sottopasso tranviario. In questa prospettiva, si anticipa l’introduzione del senso unico in via Giuriolo, che da domenica 5 gennaio sarà percorribile solo verso via dell’Arcoveggio. Ne consegue che i veicoli provenienti da via Proni avranno l’obbligo di svoltare a destra e quelli che giungono da via dell’Arcoveggio, incontrando via Giuriolo, dovranno proseguire diritto.

Questa la viabilità che sarà mantenuta anche nella seconda fase dei lavori, dove è prevista anche l’introduzione di un semaforo all’intersezione Giuriolo-Arcoveggio, da lunedì 13 gennaio quando anche il resto del cantiere cambierà assetto. Sarà comunque possibile raggiungere via di Corticella partendo da via dell’Arcoveggio attraverso via Francesca Edera de Giovanni, strada parallela di Giuriolo poco più a sud.

Sempre a partire dal 13 gennaio sarà istituito in via di Corticella un senso unico, in direzione centro, nel tratto compreso tra la rotonda nord dello svincolo della tangenziale (numero 6) verso via di Saliceto; sarà invece mantenuto il doppio senso di circolazione dalla stessa rotatoria fino a via di Croce Coperta.

Queste le modifiche alla viabilità più rilevanti; ulteriori dettagli saranno forniti in seguito, con l’approssimarsi della nuova configurazione del cantiere.