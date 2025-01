Per iniziativa di alcuni amici – tra i quali l’ex Presidente della Provincia Emilio Sabattini, l’attuale Presidente Fabio Braglia e la Consigliera regionale Maria Costi – in accordo con la famiglia – sabato 4 gennaio 2025 alle ore 18.00 in Duomo a Modena verrà celebrata una Santa Messa in memoria di Ermanno Gorrieri, in occasione del ventennale della sua scomparsa.

I promotori di questa iniziativa, in questo periodo così complesso e travagliato con due guerre alle porte dell’Europa, ritengono importante riproporre a tutti la figura di Gorrieri come uomo guidato da una grande fede, il quale ha speso ogni energia per tradurre concretamente i valori del Vangelo nella vita delle persone.

Confrontarsi con la sua figura significa misurarsi con una coscienza libera e ripercorrere, nello stesso tempo, alcuni momenti salienti della storia italiana del Novecento.

Tre sono i «luoghi» ideali abitati da Gorrieri nel corso del suo lungo e coerente impegno civile: Dalla lotta per la salvezza del Paese contro la tentazione totalitaria negli anni della Resistenza, alla convinta partecipazione al grande progetto di rinnovamento della politica e della società italiana, fino all’impegno per concorrere alla promozione in Italia di una più reale eguaglianza e più piena giustizia sociale a servizio delle componenti più deboli della società, come le classi lavoratrici e le famiglie monoreddito.

Si invitano le cittadine e i cittadini, oltre alle amiche e agli amici di Ermanno, ad unirsi a questo importante quanto doveroso momento di preghiera in suo ricordo.